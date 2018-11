Durch das 1:2 und 0:1 in Hin- und Rückspiel gegen den englischen Premier-League-Klub verpassten die Sechzger nach zwei Derbysiegen gegen den FC Bayern und Tabellenrang vier in der Bundesliga allerdings die Krönung der bis heute besten Saison in der jüngeren Vereinshistorie. Damals auch mit dabei und von Lorant als erst 21-Jähriger gefördert: Daniel Bierofka. Lorant wird an diesem Mittwoch 70 - und Bierofka gratuliert freilich.