Sie meinen, weil es auch die letzten Jahrzehnte permanent drunter und drüber ging, eigentlich schon seit 1970? Auch das Ende der goldenen Ära, der erste Bundesliga-Abstieg im Mai vor genau 50 Jahren feiert ja jetzt gerade Jubiläum, wenn auch ein trauriges.

Ja, aber Chaos in der Vereinsführung war ja auch schon zu unserer erfolgreichen Zeit. Sportlich waren wir eine Macht: Meister, Pokalsieger, Europapokalfinalist. Was waren das für großartige Spieler. Perusic, Küppers, Brunnenmeier, Konietzka, Fredi Heiß, Hansi Rebele, Peter Grosser. Luttrop, Patzke, ich und so weiter. Das waren Kanonen. Und dazu den besten Trainer, den es damals gab, Max Merkel.

Ein harter Hund, mit dem Sie in der Mannschaft aber auch Probleme hatten.

Das schon, aber fachlich gab es keinen besseren. Das Problem war nur die Vereinsführung.

Sie sprechen von Präsident Adalbert Wetzel? Der gilt doch gemeinhin mit als Vater des Erfolgs.

Nein. Einer der größten Misserfolge der damaligen Zeit war leider eben auch dieser Präsident. Was hätte aus Sechzig werden können, als wir 1966 Meister wurden. Wir hätten eine große Ära begründen können. Stattdessen haben sie all die guten Spieler im Lauf der Jahre ziehen lassen und nach der Entlassung von Merkel im Dezember 1966 Trainer geholt, die keinen Erfolg mehr hatten.

In dreieinhalb Jahren verschlissen die Löwen sechs Trainer, deren Namen heute eher fürs Insiderwissen taugen. Weber, Baumann, Sing, Pilz, Langner, Binder.

Insgesamt hatte sich die Vereinsführung damals schon dilettantisch verhalten. Und das hat sich bei den wieviel Dutzend Präsidenten auch immer danach bis heute fortsetzt. Das heutige Problem von 1860 ist auch ein Resultat der damaligen Zeit. Hätten wir damals ein gutes Management gehabt, würde der Klub heute anders dastehen. Schauen Sie doch nur rüber in die Säbener Straße. Der Verein da hat gezeigt, wie man es richtig macht und sich zu einem internationalen Spitzenklub etabliert. Ein langfristiger, seriöser Aufbau, gutes Management, alte verdiente Spieler als Führungsfiguren, ich sage nur Hoeneß, Beckenbauer, Rummenigge.

Genau das wird den Löwen ja gerne vorgeworfen, dass sie es versäumt hätten, ehemalige Spieler in führenden Positionen zu integrieren. Sie hatten es ja auch versucht, als Sie 1981 für den Fußball-Abteilungsleiter kandidierten und scheiterten.

Damit wurde eine große Chance verpasst. Leider konnten wir nicht genügend Mitglieder mobilisieren.

Zum Abschluss, nach all der Kritik, vielleicht noch eine schöne Erinnerung?

Ach, schöne Erinnerungen gibt es viele. Ich hatte bei Sechzig wunderschöne acht Jahre, und natürlich gab es drei legendäre Spiele, die vielleicht die besten meiner Laufbahn waren. 1965 das Entscheidungsspiel in Zürich gegen den AC Turin im Europapokal-Halbfinale. Zwei Wochen später das Finale in Wembley gegen West Ham. Und 1966 das vorentscheidende Spiel um die Meisterschaft, als wir 2:0 in Dortmund gewannen. Höhepunkte meiner Karriere.

Hätten Sie zum Jubiläum noch einen Geburtstagswunsch an Ihren alten Verein?

Ja, dass sie mal wieder in der Bundesliga spielen. Aber das wird ein sehr, sehr langer Weg.

