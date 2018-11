Die Kehrseite der Medaille: Hochverschuldete Sechzger erwarten für das laufende Geschäftsjahr ein Millionen-Minus – und in der Stadionfrage können die Löwen nur davon träumen, was beim KSC mit dem Neubau Realität wird.

Da sind wir sicher einen Schritt voraus. Der alte Wildpark war nicht mehr zeitgemäß. Wir sind sehr froh, dass wir nach jahrelangem Hin und Her mit der Stadt eine Lösung gefunden haben. Ich weiß auch nicht, was wäre, wenn 1860 aufsteigen würde. Sie müssen auf eine Ausnahmegenehmigung hoffen und sehen, was im Grünwalder Stadion machbar ist. Der KSC ist zum Glück um einiges besser aufgestellt.

Sprechen wir über den Sport: Welche Mannschaft ist auf dem Rasen besser aufgestellt?

Wenn die Spiele nur 75 oder 80 Minuten dauern würden, wäre Sechzig ganz oben dabei. Sie haben definitiv das Zeug, um den Aufstieg mitzuspielen. Wir stehen als Dritter gut da, obwohl wir mit ein bisschen mehr Fortune Tabellenführer sein könnten. Wenn wir in die Zweite Liga wollen, werden wir einen langen Atem brauchen.

Und am Sonntag?

Das wird auch schwer, keine Frage. Es gilt ja schon für den Tabellenletzten: Wenn du denkst, das wird ein Spaziergang, hast du schon verloren. Gegen eine so gefährliche Mannschaft wie Sechzig gilt das umso mehr. Wir brauchen einen guten Tag, um Biero und seine Jungs zu schlagen.