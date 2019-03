Wickenhäuser stellt fest, dass dieser Bebauungsplan von 1968 ist und stellt die Frage, ob dies noch zeitgemäß sei. Dabei gäbe es, so Wickenhäuser, eine Möglichkeit: Seit 2017 seien in der Baunutzungsverordnung sogenannte "urbane Gebiete" definiert, in denen eine Nutzungsmischung von Wohnung und Arbeiten zulässig sei.