Promi-Freunde wünschen Cathy Hummels gute Besserung

Auf den ersten Blick soll bei Cathy aber alles in Ordnung sein und weitere Befunde sollen folgen. Auch die Angst vor der Magen- und Darmspiegelung stellte sich als unbegründet raus, wie sie ihren Fans erzählt: "An alle da draußen die auch Angst haben vor so einer Untersuchung. Ich habe nichts gemerkt und ihr braucht diese Angst nicht haben. Mittlerweile ist die Medizin so weit, dass man es echt gut aushält."