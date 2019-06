Ein weiterer Knackpunkt: Planer, die im Vorfeld bereits am Projekt gearbeitet haben, dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen. "Das wäre gegen die Chancengleichheit", so Brannekämper. Er moniert, dass die Stadt zwei solche Büros zum Wettbewerb einladen will und fordert Oberbürgermeister Reiter auf, das Verfahren neu aufzusetzen. Es drohe sonst ein jahrelanger Rechtsstreit mit den teilnehmenden Büros.