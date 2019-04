Sie werfen der DB vor, gravierende Planänderungen als "Optimierungen" kleinzureden. Obwohl es sich um genehmigungspflichtige Neuplanungen handelt.

Die Bahn betreibt eine Geheimhaltungspolitik. Denn sie will unbedingt um ein neues Planfeststellungsverfahren herumkommen. Doch die gegenwärtige Planung ist nach Meinung unabhängiger Verkehrsexperten ein großes Risiko. Auch große Immobilien- und Tunnelbauinteressen stehen dahinter.

Gegenvorschläge - Ausbau, statt Zweiter Stammstrecke

15 Jahre soll eine Brache am Bahnhof sein, plus die Baustelle am Marienhof und eine, noch ungewisse, am Ostbahnhof – alle in über 40 Metern Tiefe.

Es zeichnet sich ab, dass München 15 Jahre ohne Bahnhofsgebäude, aber mit beträchtlichen Bau-Beeinträchtigungen leben soll. Dabei brauchen wir die Zweite Stammstrecke nicht: Wir brauchen vordringlich den Ausbau der Außenstrecken, S-Bahnbetrieb auf dem Süd- und Nordring sowie U-Bahn-Lückenschlüsse.

Sie fürchten irreversible Schäden für die Lebensqualität in München, wenn man die Bahn jetzt machen lässt.

Wir wollen eine sanfte Sanierung des Hauptbahnhofs und keinen überdimensionierten, superteuren Glaspalast. Wir sind für ein modernes S-Bahnsystem: für sofortige Ausbauten mit dem Ziel Zehn-Minuten-Takt – und ohne störungsanfälligen Mischverkehr mit Express-S-Bahnen.

Viele Münchner haben wohl schon resigniert.

Wir sind anderer Ansicht. Hier wird das falsche Projekt gemacht. Wenn Dinge total schief laufen, muss man das immer wieder laut sagen. Wir müssen die fragwürdigen Pläne der Bahn aufhalten, um jetzt das S-Bahnsystem schrittweise zu verbessern. Wir wollen unumkehrbare Fehlplanungen verhindern.

