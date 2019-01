Ex-Nationalspieler Effenberg geht von einer sechsstelligen Summe aus. In einer Kolumne für "t-online.de" schreibt Effenberg: "Das Strafmaß ist angemessen. Das Problem ist, dass niemand kommuniziert, wie hoch diese Geldstrafe wirklich ist – und wohin das Geld geht. An den FC Bayern oder an einen gemeinnützigen Zweck? Wenn das im Verborgenen bleibt, ist es kein Wunder, dass weiter diskutiert wird. Transparenz wäre hier der wichtigste Punkt." (Lesen Sie hier: Matthäus macht sich über Ribéry lustig)