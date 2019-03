Die Situation am Platz sei bekannt, sagte FDP-Stadträtin Gabriele Neff. "Und wir sind alle nicht darüber erfreut." Statt eine neue Satzung zu erlassen, sei es aber doch besser, einfach auf bestehende Regelungen zurückgreifen, so Neff. Die Marktaufsicht zum Beispiel. Die beanstande ja auch, wenn mal ein Blumenkübel irgendwo einen halben Meter zu weit draußen stehe. "Dann kann die doch auch was anderes beanstanden", so Neff. Und zur Not könne man ja auch noch die Polizei rufen.