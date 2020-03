AZ: Schau ma moi, Trepperlwirt, Giesinger Bräu: Wo beginnen Sie Ihre Sechzig-Spieltage in Giesing, Frau Modlmayr?

EVA MODLMAYR: Ich fange Spieltage am Candidplatz an. Dann gehe ich zum Trepperlwirt, da haben wir von meinem Fanclub an jedem Spieltag ein Treffen. Und dann kommt es darauf an, wie das Wetter ist; ist etwas am Grünspitz los? – oder verbringt man woanders in Giesing noch seine Zeit.