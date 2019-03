Auch das Triple? Ja – meint zumindest Lothar Matthäus. "Kovac, die Bosse und das Team haben die Krise meisterhaft überstanden und es sieht nicht so aus, als würden sie sich weitere Blößen geben", schreibt der Rekordnationalspieler und heutige Sky-Experte in seiner Kolumne. "Im Pokal sehe ich als einzigen Stolperstein ein mögliches Halbfinale in Leipzig. Und sie haben sogar das Zeug zum Triple", meint Matthäus.