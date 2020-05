"Kreativ und romantisch" Das haben sich Meghan und Harry zum Hochzeitstag geschenkt

Bei Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gibt es keine Geschenke aus dem Laden nebenan. Am 19. Mai haben die beiden ihren zweiten Hochzeitstag gefeiert. "Sie lieben es, traditionellen Hochzeitstagsgeschenken ihren eigenen Stempel aufzudrücken", verriet ein angeblicher Insider dem "People"-Magazin. "Am ersten Jahrestag war es Papier, Meghan schrieb die Hochzeitsrede auf und ließ sie für ihn rahmen." Und auch über die diesjährigen Pläne will die anonyme Quelle Bescheid wissen.