Die Deutsche Bahn erklärte auf AZ-Anfrage, wie es um die Sicherheit an den Münchner Bahnsteigen und mögliche Konsequenzen bestellt sei, lediglich, man wolle den angekündigten Gesprächen mit Innenminister Horst Seehofer nicht vorgreifen.



Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, sagte im ZDF Morgenmagazin: "Wer jetzt mit schnellen Lösungen kommt, muss sich fragen lassen, warum diese Lösungen nicht in der Vergangenheit installiert wurden."



Er lehne technischen Lösungen gar nicht grundsätzlich ab. "Aber man muss sich die Voraussetzungen anschauen und dann diskutieren, ob wir das in Deutschland in unserer freien Gesellschaft haben wollen", so Radek. Mögliche Schritte seien Bahnsteigkarten, die zum Betreten der Anlagen berechtigen, oder Sperrungen an den Bahnsteigen.