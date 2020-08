Dreesen: "Fußball ohne Fans ist einfach nicht schön"

Wie Bayerns Finanz-Boss Jan-Christian Dreesen erklärt, könnten so bis zu 24.000 Zuschauer in die Allianz Arena kommen. Dass eine derart hohe Anzahl an Zuschauern gleich zu Beginn zugelassen wird, gilt jedoch als äußerst unwahrscheinlich. "Natürlich wären 24.000 schön. Aber es ist eigentlich nicht wichtig, mit wie vielen Zuschauern wir starten. Wir wollen, dass überhaupt wieder Fans ins Stadion kommen. Wenn wir mit 5.000 oder 10.000 Fans starten dürfen, ist das auch gut. Fußball ohne Fans ist einfach nicht schön", erklärt Dreesen weiter.