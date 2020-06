Im Sperrbezirk ist Prostitution grundsätzlich verboten

Das Geschäft mit dem Sex, es boomt in München. Weil die Prostituierten ihre Dienste in Corona-Zeiten nicht im Bordell anbieten können, weichen manche von ihnen auf Hotelzimmer oder Apartments aus. Das Problem: Ein solches "diskretes" Angebot ist verboten – auch und vor allem, weil viele der Gebäude im Münchner Sperrbezirk liegen, in dem die Ausübung von Prostitution oder die bloße Anbahnung grundsätzlich verboten ist – unabhängig von Corona.