München/Krefeld - Es wird immer spektakulärer beim Arbeitgeber von Adriano Grimaldi – wäre der Transfer des Stürmers vom TSV 1860 mitten in der Saison nicht für sich schon ein Signal an die Dritte Liga: Der KFC Uerdingen hat in einer Woche das erlebt, was andere Klubs nicht in einem Jahr hinter sich bringen.