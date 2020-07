Drogenkonsumräume für Bayern gefordert

Münchens Hilfsorganisationen wie Condrops, Prop und die Caritas hatten deshalb am Dienstag zu einer Gedenkveranstaltung geladen. Rund 150 Menschen versammelten sich in der Mittagshitze auf dem Marienplatz – mit einer klaren Forderung an die Staatsregierung. "Die meisten Drogentoten sterben alleine in ihren Wohnungen", sagt Klaus Fuhrmann, einer der Redner bei der Veranstaltung.