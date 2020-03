München - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Dieser Schritt, auf den sich der Koalitionsausschuss nach Teilnehmerangaben am Montag geeinigt hatte, soll am Dienstag im Kabinett beschlossen werden.