Konkurrenz für den FC Bayern - PSG will Sané

Sané jedenfalls kehrte am Freitag aus seinem Urlaub nach Manchester zu City zurück. Am Samstag bricht er mit dem Klub zu einer Asien-Tour auf. Und laut der spanischen Zeitung "Sport" ist inzwischen auch Paris Saint-Germain hinter Sané her. Der Klub von Trainer Thomas Tuchel bereitet sich demnach auf einen Abschied von Neymar (27) vor.

Der Brasilianer möchte unbedingt zurück zum FC Barcelona wechseln. Manchester City wiederum hat schon einen möglichen Ersatz für Sané im Blick: Den Brasilianer Everton (23/Grêmio Porto Alegre), der mit seinem Nationalteam gerade die Copa América gewonnen hat.

Falls Sané den Bayern absagt, gilt weiter Barcelonas Ousmane Dembélé (22) als Alternative Nummer eins – und das, obwohl es bei den Münchnern Vorbehalte gegen den Franzosen geben soll.

Rummenigge hingegen gilt als Befürworter eines Dembélé-Deals, der dann wahrscheinlicher werden würde, sollte Barcelona auch noch Neymar verpflichten.

FC Bayern: Drei Wettbewerbe mit einem Mini-Team?

Abwarten, lauern – das ist die Strategie der Bayern. Interessant: Salihamidzic verriet, warum die Münchner mit einem relativ kleinen Kader in die Saison gehen werden. Man habe "flexible Spieler, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind", so Brazzo. Zudem müsse man "dem Trainer die Möglichkeit geben, in der Mannschaft gute Stimmung und nicht nur Theater zu haben".

Ein klares Zugeständnis an Niko Kovac, dem die Ansammlung an Stars in der vergangenen Saison zu viel war. Jetzt soll es ein Mini-Team in drei Wettbewerben richten.

Ist das clever – oder ängstlich?

