Der viermalige Meister Lautern wird Sechzig wie im letzten Jahr beim Drittliga-Auftakt, am legendären Betzenberg fordern. Die Roten Teufel haben sich aus riesigen Finanznöten durch den Einstieg des luxemburgischen Investors Flavio Becca auf unbekanntes Terrain begeben. Die "Hansa-Kogge" und die "Zebras" aus Duisburg prägten die Bundesliga-Geschichte ebenfalls über lange Jahre. Übrigens: Tradition verpflichtet, findet Duisburgs Trainer Torsten Lieberknecht, der satte zehn Teams als Aufstiegsaspiranten sieht: "Und auch wir wollen oben mitmischen."

Absteiger und Favoriten in der Dritten Liga

Womit wir bei den Aufstiegsanwärtern wären: Die Schwergewichte Braunschweig und Lautern werden dabei von den meisten der befragten Trainer genannt. Ebenfalls Topfavorit: Absteiger 1. FC Ingolstadt. Der KFC Uerdingen mit den Ex-Löwen Stefan Aigner und Adriano Grimaldi gilt, aufgrund der ambitionierten Pläne des russischen Investors Michail Ponomarew, als Mitfavorit. Der 1. FC Magdeburg, ebenso abgestiegen und Ex-Verein von Sechzigs Neuzugang Dennis Erdmann, zählt wie Mitabsteiger Duisburg und der Hallescher FC, letztes Jahr Vierter, ebenfalls zum Favoritenkreis.

Bayerische Kontrahenten: Kampf um Punkte und Prestige

Dritte Liga, Derby-Zeit! Gleich vier Kontrahenten sorgen für mehr oder weniger Derby-Charakter, wohl in dieser Reihenfolge: Das Oberbayern-Franken-Duell zwischen Sechzig und die Würzburger Kickers, durch knapp 300 Kilometer getrennt, dreht sich deutlich mehr um die drei Punkte als das Prestige. Gegen Ingolstadt geht es für Sechzig darum, den "Schanzern" dringend benötigte Punkte auf dem Weg zur anvisierten Rückkehr ins Fußball-Unterhaus zu klauen. Im Vergleich mit der SpVgg Unterhaching, einem der spielstärksten Kontrahenten der Liga, geht es schon in Richtung Vorherrschaft in und um München. Das "echteste" Derby steigt ausschließlich auf Giesings Höhen: Am 16. Spieltag kämpfen die Löwen im Sechzgerstadion gegen den FC Bayern II um die Hinrunden-Stadtmeisterschaft, am 35. Spieltag kommt es zur Revanche in der "Hermann-Gerland-Kampfbahn", wie die Bayern das Grünwalder Stadion nennen.

Die Fragezeichen: Diese Teams könnten überrraschen

Neben Sechzigs Auftaktgegner Münster könnten in einer wohl wieder immens engen Liga gleich reihenweise Teams für Aufsehen sorgen – oder gegen den Abstieg kämpfen: Neben dem SV Meppen zählen hierzu die Ost-Klubs Carl Zeiss Jena und FSV Zwickau, sowie der selbsternannte "Dorf-Klub" Sonnenhof Großaspach, bekannt wegen Klub-Mitbegründer Uli Ferber und dessen Frau und Schlagerstar Andrea Berg.

Die Aufsteiger: Neu in der Dritten Liga

Mit den kleinen Bayern haben den Weg in die dritthöchste Spielklasse gefunden: DDR-Meister Chemnitzer FC, Viktoria Köln und Waldhof Mannheim. Trainer der Waldhöfer ist kein anderer als der ehemalige Kult-Löwe Bernhard Trares. In der Relegation 2017/18, als 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken die umjubelte Rückkehr in den Profifußball schaffte, war Mannheim begleitet von skandalösen Umständen am KFC Uerdingen gescheitert. Jetzt duellieren sich Bierofka und Sechzig nebst vieler packender Aufeinandertreffen auch mit Trares und Mannheim – in der wohl stärksten 3. Liga überhaupt.

