München - Ob aus Putzmitteln und Kosmetika, aus Straßenabwässern als Reifenabrieb oder durch sich zersetzenden Plastikmüll. Winzige Plastikteile – Mikroplastik – treiben nicht nur in den Weltmeeren, sondern auch in heimischen Gewässern. Schon im vergangenen Sommer hatte die Uni Bayreuth herausgefunden, dass in München viel davon in der Isar schwimmt.