Wer es flotter will und das verfügbare Drehzahlband gerne ausnutzt, gehört zwar nach wie vor nicht zu den Schnellsten im Lande, passt aber durchaus öfter mal auf die Überholspur. Mit der entsprechenden Wartezeit schiebt sich der 1,4-Tonner an die 184 km/h Spitze heran, wenn alles passt, zeigt der Digitaltacho auch mal eine zwei als erste Ziffer an. Beeindruckend ist die auch bei verschärfter Fahrweise recht ökonomische Arbeitsweise des Zweiliter-Aggregats, das etwa auf einer durchgehend flotten 700-Kilometer-Autobahntour laut Bordcomputer gerade mal 7,6 Liter je 100 Kilometer verdrückte. Ein guter Wert, der bei ähnlicher Fahrweise mit dem Mazda3 mit Skyactiv-X-Motor nicht zu schaffen war. Der Vollständigkeit halber: Den Sprint von 0 bis 100 km/h absolviert der CX-30 Skyactiv-G in 10,6 Sekunden.