Zum ersten Mal haben die Laimer mehrheitlich Grün gewählt (28,8 Prozent). Eigentlich ist der Stadtteil traditionell eine SPD-Hochburg. Maike R. hat eine von vielen möglichen Erklärungen. "Laim ist ein günstigeres Viertel Münchens", sagt sie, "deshalb hat sich der Anteil der Studenten stark vergrößert." Das könne man auch in dem Haus beobachten, in dem sie wohne. "Und die meisten Studenten wählen, glaube ich, die Grünen." R. habe selbst ihre Stimmen auf Grün, Rot, Schwarz und Gelb verteilt. "Ich bin dafür, dass eine Gesellschaft und auch die Politik immer einen gemeinsamen Nenner finden", begründet sie das.

Grüne stark in Laim: Studentenstimmen?

Studenten wählen meistens Grün? Spricht man mit Robert Bukowski (21), einem Mann in Tarnhose und Hoodie, mit Longboard in der Hand, bestätigt sich der Eindruck. Er durfte zum ersten Mal bei Kommunalwahlen seine Stimme abgeben und setzte alles auf Grün – wie die meisten in seinem Bekanntenkreis. "Die Klimadebatte beschäftigt uns junge Münchner am meisten", sagt der Wirtschaftsingenieur-Student.

Radlwege erweitern, wie es die Grünen fordern? "Super, ich fahr meistens Rad oder Longboard", so Bukowski, "wer gesund ist, braucht in München kein Auto." Ein weiteres wichtiges Thema in seiner Generation sei die Legalisierung von Canabis, "auch zu medizinischen Zwecken. Und dafür setzen sich die Grünen ja ein", so Bukowksi.

