Kommunalwahl in München: Stichwahl zwischen Reiter und Frank

Fest steht aber: Es kommt am 29.3.2020 zur Stichwahl zwischen Reiter und Frank. In der Stichwahl reicht dann die einfache Mehrheit. Wer in den nächsten sechs Jahren im Münchner Rathaus auf dem Chef-Sessel sitzt, entscheidet sich damit in zwei Wochen.