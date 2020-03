Kommunalwahl-Auszählung wird mehr aufgeteilt

Befürchtungen vor einer Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus (hier alle Entwicklungen in unserem Newsblog) beim Wählen in Wahllokalen wies er zurück: "Da wird weniger los sein beim Wahlvorgang als in jedem Supermarkt." Zudem berichtete Reiter, dass es aktuell ausreichend Wahlhelfer in München gebe. Zu deren Schutz würden die Briefwahl-Unterlagen heuer in sechs statt in vier Hallen ausgezählt.