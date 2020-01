Wahlprogramme: Ranking nach Einhaltung von FFF-Forderungen

So schaut er aktuell also aus, der Klima-Wahl-O-Mat der darüber informieren soll, welche der Parteien, die in den neuen Stadtrat wollen, am meisten fürs Klima tun wollen. Zusammengestellt haben das Aktivisten des Bündnisses "München muss handeln", in dem rund 500 Münchner Organisationen und Vereine zusammengeschlossen sind, und das der Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) nahesteht.