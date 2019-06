Wie berichtet, fordern die Jusos offiziell, die Innenstadt autofrei zu machen. Und das nicht nur punktuell in manchen Bereichen der Altstadt, sondern "langfristig bis zum Mittleren Ring". Die klassischen Münchner Altbau-Viertel stellen sich Teile der SPD also komplett ohne Autos vor. Offenbar will man die Grünen ökologisch noch überholen.