Die erste Folge sammelte auf Youtube massenweise Dislikes. 27.000 Daumen nach unten hatte das Video am Sonntag (Stand: 14 Uhr) bei nur 1.200 positiven Bewertungen. Vielen Usern stieß zudem sauer auf, dass die Partei wohl viele Kommentare gelöscht hat. Tatsächlich waren am Sonntag nur gut 100 Kommentare unter dem Video. Beobachter warfen der Partei außerdem vor, Fakten stark verkürzt darzustellen. Zudem gebe es keine Quellenangaben für die im Video gemachten Aussagen – ein Umstand, der beim Rezo-Video deutlich besser sei, so die Kritiker.