Jutta Kammann hatte "ein Heer von Schutzengeln"

Laut "Bild" wurde die Schauspielerin in das Krankenhaus "Barmherzige Brüder" in Nymphenburg gebracht. Die Diagnose: linker Unterarm und linkes Handgelenk gebrochen, sowie eine Prellung am Brustkorb. "Ich habe noch Schmerzen, aber was für ein Glück, dass ich mir nicht alle Zähne rausgeschlagen habe. Ich hatte ein Heer von Schutzengeln." sagt die 75-Jährige.