Die Beschreibung von Claus-Dieter "Pele" Wollitz, Trainer von Löwen-Gegner Energie Cottbus (Samstag, 14 Uhr im AZ-Liveticker), hätte sich wohl eins zu eins auf den Sechzig-Stürmer übertragen lassen. Aber: Es hakt, bei beiden. Noch so eine Parallele. Während Cottbus aus den vergangenen neun Spielen nur einen Sieg geholt hat und heftig in Abstiegsgefahr geraten ist, hat Löwe Mölders in den vergangenen elf Partien nur ein einziges Tor geschossen. Mehr noch: Für die letzten zwölf 1860-Treffer waren elf verschiedene Torschützen verantwortlich.