Prince Osei Owusu (0/0)



Der neue Leih-Löwe zeigte am Mittwoch im Training dreierlei: Er lief im Gegensatz zu seinen Kollegen trotz frostiger Verhältnisse in kurzen Hosen auf. Nach einem Stockfehler holte er sich ein "Konzentrieren! Wir brauchen klare Aktionen" von Gorenzel ab, durfte sich nach einer starken Kombination über Herbert Paul und Stefan Lex aber auch über ein "Bravo!" des Sportchefs freuen. Der von seinen Kollegen beim zweiten Vornamen Osei gerufene Sturm-Hüne stand im freien Spiel mal mit Mölders in der A-Formation, mal als alleiniger Stoßstürmer und mal in der B-Elf. 1860 scheint ihn also tatsächlich so schnell wie möglich an die Stammelf heranführen zu wollen. Premiere gegen Osnabrück? Gut möglich. (Lesen Sie auch: Warum Neu-Löwe Owusu die Express-Lösung ist)