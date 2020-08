München - Die Wahl fällt auf "Bier". Das zeigt das Glücksrad an, an dem Tilman Ludwig gerade gedreht hat. Das Ergebnis überrascht nicht sonderlich, da auf jedem Feld des Rades "Bier" steht. Und das ist auch ganz passend, denn in der "Bierkiste", einer Mischung aus Getränkemarkt und Bar, die gestern eröffnet hat, dreht sich im wahrsten Sinne des Wortes alles um das goldgelbe Hopfengetränk.