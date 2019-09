Wiesn-Gaudi mit ganz viel Glamour und Frauen-Power! Cathy Hummels hat am Montag wieder zu ihrem traditionellen Wiesn-Bummel geladen. Nachdem sich die Mädels in einer extra angemieteten Styling-Lounge im Roomers Hotel aufhübschten (neben Haare und Make-up gab es u.a. auch Vitamin-Infusionen), ging es auf die Theresienwiese - in dicker Daunenjacke und mit Regenschirm.