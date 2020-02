Das Grünwalder Stadion gerät an seine Kapazitäts-Grenzen

Gemäß den Statuten wäre es sogar möglich, dass alle drei Teams ihre Heimspiele an der Grünwalder Straße austragen. Für besonders realistisch hält Kivran diese Option aber nicht. "Du hast in der dritten Liga 19 Spiele, also erst einmal 57 Liga-Heimspiele. Dann hast du den DFB-Pokal, den Toto-Pokal. Und wenn zwei Teams an einem Wochenende zu Hause spielen, kann das auch nicht an aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden", erklärt der Präsident: "Man müsste dann auf einen Sonntag gehen, und das haben die Anwohner ja besonders gern."

Aktuell führt der Klub mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle der Regionalliga Bayern an. Als Aufsteiger wäre Türkgücü laut "Süddeutscher Zeitung" der erste von Migranten gegründete Fußballverein in einer deutschen Profiliga.

Lesen Sie auch: 100.000 Zuschauer? Stadt sieht Ausbau der Allianz Arena kritisch