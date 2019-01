Klausurtagung in Seeon CSU und die (AK)K-Frage

CSU: Kirche, Migration und Bundeswehr besprochen

Neben der K-Frage ging es in Seeon auch um das Verhältnis von CSU und Kirche, die sich in den vergangenen Jahren doch spürbar voneinander entfremdet hatten. Gerade in Fragen von Flüchtlingen, Migration und Asyl lagen Kirchenführer und die bayerische C-Partei doch ziemlich über Kreuz. Das Handeln der CSU sei nicht mehr von christlichen Grundsätze geleitet, lautete da häufig der Vorwurf. Für den Passauer Bischof Stefan Oster war das am Freitag in Seeon kein Thema. Die Dinge hätten sich "einigermaßen entspannt und geklärt". Die Positionen seien klar und Kardinal Reinhard Marx habe mit den Abgeordneten darüber als Klausurgast diskutiert.