Im Test trat der Tiguan in der feinen Highline-Ausstattung, mit 150 PS-TDI samt SCR-Kat und Sechsgang-Handschaltung mit Frontantrieb an. Vielleicht kann man diese Kombination so beschreiben: Dynamisch ist anders. Aber ziemlich wirtschaftlich und dazu gepflegt geht es dann doch zu. In Zahlen: 0 bis 100 km/h schafft das SUV in 9,3 Sekunden, die Spitze liegt bei 204 km/h. Und der Normverbrauchswert liegt bei 4,8 Liter je 100 Kilometer. Gut, im Test waren es dann echte 6,5 Liter. Aber auch das ist noch völlig in Ordnung. Schließlich wurde der Tiguan zwischendurch auch ein bisschen gefordert.