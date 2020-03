München - Überfüllte Züge, Verspätungen, Ausfälle – nicht nur die Münchner nervt das, sondern auch die S-Bahn-Pendler in den acht Landkreisen um die Stadt herum. Deren Landräten reicht das jetzt. Kurz vor der Kommunalwahl am Sonntag machen sie nochmal Druck auf Ministerpräsident Markus Söder (CSU), endlich Geld für den S-Bahn-Ausbau und Taktverdichtungen locker zu machen und vor allem: mehr Tempo in die Planungen zu bekommen.