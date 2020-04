Klare Ansage Laura Müller: Wird es einen Ehevertrag mit dem Wendler geben?

"Das steht schon mal fest"

Die Hochzeit des Paares soll noch 2020 stattfinden und von TV-Kameras begleitet werden. Daher schweigt die zukünftige Braut darüber, wie sie nach der Hochzeit heißen werde. Das wird wohl erst in einer offenbar geplanten Doku aufgelöst: "Ich kann nicht alles vorwegnehmen. Da krieg' ich Ärger", erzählt Müller. Feststeht, Wendler ist ein Künstlername. Ihr zukünftiger Mann trägt aktuell den Nachnamen Norberg, wie seine Ex Claudia. Sein Geburtsname lautet Skowronek. Auch eine Möglichkeit: Der Wendler nimmt ihren Nachnamen, Müller, an.