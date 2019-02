Rafinha hatte nach dem Hertha-Spiel seinen Frust rausgelassen und auch Kovac verbal angegriffen. "In letzter Zeit ist der Trainer nicht korrekt zu mir", sagte Rafinha. Bei Kovacs Vorgängern Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti und auch Pep Guardiola habe er regelmäßig gespielt. "Ich trainiere gut, spiele aber keine Rolle", klagte Rafinha.

Weitere Aussagen aus der Kovac-PK

Niko Kovac über ...

...eine mögliche Rückkehr von Arjen Robben im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool: "Ich kann da gar nichts zu sagen, wir sind jetzt glaube ich schon seit drei Monaten ohne Arjen. Da jetzt was zu sagen, wäre falsch von mir. Wir müssen tagtäglich schauen, wie er sich entwickelt und wie es mit den Schmerzen aussieht. Und wenn er kann, wird er sicherlich wieder mittrainieren."

...Spieler, die sich während der Krise gegen ihn gestellt haben sollen: "Ich weiß, dass man in der heutigen Zeit versucht, aus der Minderheit eine Mehrheit zu machen. Dass es mit Sicherheit ein, zwei, drei Unzufriedene gab, das ist ja normal. (...) Jetzt will man sagen, dass aus den zwei, drei urplötzlich alle geworden sind – nein, das war nicht so! Ich denke, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben, sowohl mit den Chefs als auch den Spielern. Ich glaube, wir sind wieder auf einem guten Weg. Dass es immer wieder Unzufriedene gibt - nicht nur hier, sondern auch woanders -, das sage ich immer wieder. (...) Wir haben es geschafft, aber wir sind bei Weitem noch nicht da, wir wollen Titel holen, aber da müssen wir uns noch strecken."

...James Rodríguez: "Nein nein, der Trainer hat sicherlich ein Mitspracherecht, aber wir werden das in der Gruppe, in unserer Führungsriege besprechen. Das Pro und Contra gegenüberstellen. Und dann wollen wir die Entscheidung treffen. Aber entscheidend ist, dass der Spieler gute Leistung bringt und wenn das der Fall ist, dann ist es normal, was dann passieren kann."

...Transfers und die Aussage von Hoeneß im Sport1-"Doppelpass": "Ich bin da schon involviert und bin zufrieden. (er schmunzelt) Ich werde ja nichts gegen meinen Präsidenten sagen." (er schmunzelt erneut)

...die angeblichen Schlüsselduelle Gladbach und Dortmund: "Letzten Endes spielen wir noch gegen Wolfsburg, die eine richtig gute Rückserie spielen. Von daher haben wir dort noch einen schweren Gegner vor der Brust. Wir haben Liverpool, wir haben sehr unbequeme Mainzer zu bespielen. Man kann in dieser Phase keinen Gegner unterschätzen und das dürfen wir auch nicht. Denn jetzt geht's um die Wurst, da will jeder seine Ziele erreichen."

...die Gerüchte um einen Transfer von Timo Werner: "Darüber redet Brazzo Salihamidzic. (...) Deutscher Nationalspieler, guter Spieler (er schmunzelt)."

