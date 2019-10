Einigung oder Rückzug der Klage?

Stadtkämmerer Christoph Frey (SPD) sei trotz allem "guter Dinge", dass es eine Einigung geben wird, sagt er am Dienstag. Er habe am Montagabend länger mit dem KfN-Stiftungsvorsitzenden Helmut Pfundstein (CSU) telefoniert, man habe sich noch für diese Woche zu einem Gespräch verabredet.

Eva Caim fordert Pfundstein derweil dazu auf, die Klage zurückzuziehen. "Dass er jetzt, wo es mit dem Neubau endlich losgehen soll, mit seiner Klage alles blockiert, ist völlig rücksichtslos." Besonders pikant findet sie, dass Pfundstein selbst jahrelang Mitglied im Aufsichtsrat der städtischen Kliniken war – und somit beteiligt an den Planungen für Harlaching.

Keine Risikoreserve für den Neubau

Beim Lesen der Vorbescheide für die geplanten Neubauten in Harlaching und in Bogenhausen fand OB-Kandidatin Katrin Habenschaden (Grüne) einen weiteren Hammer: Eine Risikoreserve (in Harlaching 47,7 Millionen und in Bogenhausen 82,7 Millionen Euro) ist noch nicht finanziert. Heißt: Es gibt keine Rücklagen – die Baukosten dürfen nicht überschritten werden.

Als sie Pawlik darauf anspricht, zeigt er sich (trotz Klage im Nacken) unaufgeregt: "Es war von Anfang an bekannt, dass wir mit den kalkulierten Preisen auskommen müssen." Kämmerer Frey ist ebenfalls optimistisch: "Das heißt, die Planung muss genau eingehalten werden."

