Klaas Heufer-Umlauf versucht es Die Tops und Flops der deutschen Late-Night-Shows

Neben der Spur, The Fountain, ... TV-Tipps am Montag

In "Neben der Spur" (ZDF) wird ein junges Mädchen tot an den Hamburger Elbstrand gespült. Jason Statham geht als "The Transporter" (kabel eins) auf eine wahnwitzige Kurierfahrt. In "The Fountain" (ONE) sucht Hugh Jackman dagegen nach der Quelle des Lebens.