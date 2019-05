München - Angekündigt hat OB Dieter Reiter (SPD) es ja schon im Herbst. Am Dienstag will der Stadtrat die kostenfreie Kita für München nun ganz offiziell beschließen. Dann gehen ab September alle Münchner Kinder gebührenfrei in städtische Kindergärten und in freie, die sich der "Münchner Förderformel" angeschlossen haben.