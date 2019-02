Und eine weitere Einschränkung könnte es den Angaben von SPD und Grünen zufolge geben: Hatten die Abgeordneten der Opposition bislang das Recht der Zwischenintervention (die Möglichkeit, am Ende eines jeden Redebeitrags zwei Minuten lang ein entsprechendes Statement abzugeben), so könnte dies für die Fraktionen in Zukunft nur noch ein Mal möglich sein – pro Thema.