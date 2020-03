Podiuk erinnert sich an eines seiner Herzensthemen Mitte der1980er Jahre. "Damals waren alle Wälder um München herum Fichtenwälder", erzählt er. Er habe mit vorangetrieben, dass sie nach und nach in Mischwälder verwandelt wurden. Insgesamt hat er über die Jahre gelernt, was für ein zähes Geschäft es ist, Stadtrat zu sein. "Zehn bis 15 Jahre braucht man für jede Maßnahme", sagt er.