Keine Unterstützung mehr Prinz Harry und Herzogin Meghan: Kanada stellt Personenschutz ein

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) gaben im Januar ihren royalen Rücktritt bekannt. Am 31. März ist der letzte Tag, an dem sie als Repräsentanten von Queen Elizabeth II. (93) fungieren. Seit Januar haben die beiden in Kanada ein neues Teilzeit-Zuhause gefunden. Doch jetzt gibt es Probleme: Die kanadische Polizei wird den Personenschutz der beiden nicht mehr übernehmen, wie "CBC" berichtet.