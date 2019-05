Diese fünf Großwirte dürfen auf die Wiesn

Wie die AZ bereits am Samstag exklusiv berichtet hat, bleibt es bei Hans Stadtmüller (Fischer-Vroni; mit der höchsten Punktzahl 298). Gefolgt von Christian und Michael Schottenhamel (Schottenhamel-Festhalle; 284) und Michael Käfer (Käfer’s Wiesn-Schänke; 280). Punktgleich (278) auf Platz vier und fünf landen die Familie von Siegfried Able (Marstall) und die Familie Kuffler (Weinzelt). Nicht dabei sind Lorenz Stiftl (260) und Starkoch Alfons Schuhbeck (228). Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner zur AZ: "Schön, dass die Beschlüsse so einmütig gefasst sind. Jetzt freue ich mich auf eine ruhige Wiesn mit bewährten Beschickern."