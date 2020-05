Merk schreibt in dem Bericht: "Es ist mit einer weiteren Zunahme der zugelassenen Fahrzeuge im privaten Bereich zu rechnen." Vor diesem Hintergrund wolle ihr Planungsreferat ein regelmäßiges Mobilitätspanel durchführen, "um eine bessere Datengrundlage zum Mobilitätsverhalten zu erhalten". Auf Basis dieser Daten wolle man Konzepte und Maßnahmen nach ihrer Effektivität oder Effizienz beurteilen und gegebenenfalls "nachbessern oder steuernd eingreifen".

Grüne: "Wir müssen Alternativen schaffen"

FDP-Fraktionschef Jörg Hoffmann kritisierte im Planungsausschuss, bei dem die Zahlen vorgestellt wurden, es werde von den Grünen immer suggeriert, "dass so viele Menschen ohne Autos leben wollen". Die Zahlen würden dabei das Gegenteil beweisen. Hoffmann: "Es gibt nur wenige Münchner, die kein eigenes Auto haben wollen."

Und Stadtrat Alexander Reissl (CSU) machte zudem auf die hohe Anzahl an jungen Leuten aufmerksam, die ein Auto anmelden. So erhöhte sich bei den 30- bis 34-Jährigen der private Kfz-Bestand um zirka 5,3 Prozent – bei einer Einwohnerzunahme in der Altersgruppe um 2,6 Prozent. Reissl: "Dass junge Menschen gar kein Auto mehr fahren wollen, stimmt also auch nicht!"

Stadtrat Paul Bickelbacher (Grüne) legt die Zahlen hingegen anders aus – und sieht sie als Ansporn, noch mehr für Radler und Fußgänger zu tun. Bickelbacher: "Die Statistik zeigt unsere große Aufgabe, Alternativen schaffen zu müssen."

Und Andreas Schuster (SPD) der sich vor seiner Zeit als Stadtrat als Sprecher des Bürgerbegehrens Radentscheid einen Namen gemacht hat, glaubt: "Der Kfz-Bestand ist nicht gleich Autonutzung." Man müsse darauf schauen, welches Verkehrsmittel von den Münchnern für die meisten Wege genutzt würde. Da würde man sehen, so Schuster: "Die Nutzung des Autos nimmt ständig ab."

Und Stadträtin Gudrun Lux (Grüne) erinnerte im Planungsausschuss an die vergangene Kommunalwahl. "Die Verkehrspolitik hat da eine große, relevante Bedeutung gespielt", sagte Lux. Man müsse nicht nach dem Ist-Zustand schauen, sondern danach, was man in der Zukunft wolle.

Lesen Sie hier den Kommentar zum Thema: Mehr Autos in München - Realitäten anerkennen

Lesen Sie auch: Nach Corona-Lockerungen - Die E-Scooter sind wieder in München