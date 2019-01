Mehrere Einsätze wegen brennender Mülltonnen an Silvester

In der Preysingstraße in Haidhausen geriet gegen 0.54 Uhr ein Müllraum in Brand: Zwei Großraummülltonnen fingen Feuer. Die Einsatzkräfte zogen sie in Freie und konnten sie schnell löschen. Verletzte gab es keine. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.