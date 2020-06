Eine britische Wohltätigkeitsorganisation hat einen Dankesbrief von Prinz Harry (35) und seiner Frau Meghan (38) via Twitter veröffentlicht. "Street Games" unterstützt benachteiligte Gemeinden in London, zu dem Brief der Sussexes heißt es von der Organisation unter anderem: "Wow! Vielen Dank, Harry und Meghan, für eure freundlichen Worte und eure fortdauernde Unterstützung [...]". (Das mit Spannung erwartete Buch "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" können Sie hier vorbestellen.)