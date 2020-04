CSD-Absage in München: Es gibt 2020 keinen Ersatztermin

Der Berliner CSD soll am 25. Juli aber in einer Onlinevariante stattfinden, wie dessen Team am Mittwochabend dem "Tagesspiegel" mitteilte. In Köln sagte ein Sprecher des Cologne Pride, dessen Parade am 5. Juli gewesen wäre, der Deutschen Presse-Agentur, man müsse sich noch besprechen, wie man genau verfahre, halte sich aber natürlich an gesetzliche Vorgaben. Auch die große Hamburg-Pride-Demo am 1. August kann nicht stattfinden. Zahlreichere kleinere Städte hatten ihre CSDs zuvor schon abgesagt.